"Non stiamo spendendo risorse aggiuntive ma stiamo facendo un investimento - ha detto ancora la Meloni -. Le risorse che spendiamo qui in Albania comunque sarebbero servite a gestire il fenomeno migratorio, con la differenza che in Italia sarebbero state spese per tenere il problema aperto e qui si spendono per risolverlo". Il Protocollo prevede spese da "670 milioni di euro per 5 anni, 134 milioni all'anno" che, ha aggiunto, "corrispondono al 7,5% delle spese connesse all'accoglienza dei migranti sul territorio nazionale: queste risorse non sono da considerare un costo aggiuntivo. L'elemento di maggiore utilità di questo progetto è che può rappresentare uno straordinario strumento di deterrenza a chi vuole raggiungere irregolarmente l'Europa, e di contrasto ai trafficanti. E questo vuol dire portare a un contenimento dei costi".