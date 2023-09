Giorgia Meloni: "Governo forte e coeso, sarà in carica molti anni" | "Ungheria esempio perfetto contro calo demografico"

Giorgia Meloni, intervenendo al "Demographic Summit" di Budapest, ha sottolineato come "in Italia abbiamo un governo forte e coeso in carica da un anno e contiamo di lavorare insieme per molti anni a venire".

Il premier ha evidenziato come si tratti di "qualcosa di molto strano" nel nostro Paese. Non è come qui in Ungheria dove le cose sono molto più stabili", ha affermato.