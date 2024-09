Il premier Giorgia Meloni ha in programma a New York un incontro a porte chiuse con Elon Musk per parlare delle opportunità di investimento nei settori dello spazio e dell'intelligenza artificiale in Italia. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Il presidente del Consiglio in particolare, il 23 settembre, riceverà proprio da Musk il Global Citizen Award dell'Atlantic Council.