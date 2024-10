Meloni: "Nessun Stato di diritto può tollerare dossieraggio"

La lunga intervista contenuta nel libro, è stata anche l'occasione per parlare di legge elettorale. "Penso che quello della legge elettorale sia un tema di competenza parlamentare e poi non ho amato i governi che tentavano di apparecchiarsi la legge elettorale scrivendo norme cucite addosso a loro stessi (anche se poi non funzionavano mai) e non utilizzerò lo stesso metodo - ha detto Meloni -. In materia di confronto sulla legge elettorale sono estremamente disponibile con tutti. Le norme devono essere giuste per tutti, soprattutto per i cittadini, non utili ad alcuni".