Giorgia Meloni: "Continueremo a occuparci di Trentini finché la madre non riabbraccerà suo figlio"

"Il governo si occupa della vicenda di Alberto Trentini da oltre 400 giorni, ma non è l'unico italiano detenuto in Venezuela. Stiamo mobilitando tutti i canali, politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda finché la signora Armanda potrà riabbracciare suo figlio". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa Parlamentare nell'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati. "Ne ho parlato varie volte con la mamma di Alberto e chiaramente capisco il suo dolore e la sua difficoltà. È molto doloroso anche per me non riuscire a dare risposte nei tempi in cui vorrei darle, come immagino sappiate", ha aggiunto.