Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Continuiamo la rivoluzione del presepe"

"Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici", afferma il premier
Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un "augurio sincero a tutti gli italiani" per Natale con un video-messaggio pubblicato sui propri profili social. "Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la 'rivoluzione del presepe'. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro", afferma il premier.
"Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi cerca un momento di pace e voglio farlo ancora una volta di fronte" al presepe, dice Meloni.
"Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore, siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé".
"E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po' di luce, calma e forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, guardare avanti con fiducia senza dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo, buona vigilia e buon santo Natale a tutti", conclude.