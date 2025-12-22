Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Politica
Le parole del premier

Meloni: "La forza degli eserciti è lo strumento più efficace contro le guerre"

Il messaggio di auguri del presidente del Consiglio in visita al Comando Operativo di Vertice Interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza con i Contingenti militari italiani impegnati all'estero

22 Dic 2025 - 11:58

"È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.

giorgia meloni