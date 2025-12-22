Meloni: "La forza degli eserciti è lo strumento più efficace contro le guerre"

"È la forza degli eserciti e la loro credibilità lo strumento più efficace per combattere le guerre. Il dialogo, la diplomazia, le buone intenzioni certo servono ma devono poggiare su basi solide". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in visita al Comando operativo di vertice interforze, dove ha partecipato a un collegamento in videoconferenza per rivolgere gli auguri ai Contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali.