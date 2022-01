Giorgetti: "Non mi dimetto ma serve una nuova fase di governo" | Salvini: "Nessun rimpasto"

"Il governo con la sua maggioranza adotti un nuovo tipo di metodo di lavoro che ci permetta di affrontare in maniera costruttiva i tanti dossier, anche divisi, per non trasformare quest'anno in una lunghissima, dannosa campagna elettorale che non serve al Paese", ha chiarito Giorgetti al termine di un incontro con il segretario della Lega, Salvini.

"Nessuna richiesta di rimpasto" "Ma che rimpasto... non esiste...". Così Giorgetti, ai cronisti, ha poi negato con vigore che ci sia l'idea di un rimpasto dietro la sua richiesta di una nuova fase, di una messa a punto nell'azione di governo.

Salvini: "Messaggio ai partiti, non disfino quanto fatto dai ministri" - Anche Matteo Salvini corregge il tiro delle notizie uscite in mattinata. Nessun rimpasto di governo ma un messaggio ai partiti della maggioranza che non devono disfare quanto fatto dall'esecutivo: "Giorgetti mi ha detto che se uno ci mette l'anima e risolve i problemi, lavora e poi gli altri ministri, di notte, gli smontano il lavoro magari ci rimane male. Ma Giorgetti è un ottimo ministro, non solo della Lega, ma di tutta l'Italia. E continuerà il suo lavoro", ha detto Salvini ai microfoni de La7.