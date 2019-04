Giancarlo Giorgetti: “Non voglio essere il sostituto di Tria”

Negli scorsi giorni era stata fatta circolare l’ipotesi, soprattutto dagli ambienti vicini al Movimento 5 Stelle, di una possibile sostituzione di Giovanni Tria, l’attuale ministro dell’Economia, con Giancarlo Giorgetti, l’attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. “Non sono interessato al ministero in questione, non lo ero al momento della formazione del governo e non lo sono adesso. Cerco solo di fare bene il poco che faccio” spiega Giorgetti ai microfoni di “Stasera Italia”. E a chi gli fa notare che tutti preferiscono dialogare con lui piuttosto che con Tria, Giorgetti risponde così: “Si vede che sarò più simpatico”.