Gestione crisi, Mise non conferma dirigente Giampiero Castano

Il ministero dello Sviluppo economico non ha confermato Giampiero Castano alla guida della task force per la gestione delle crisi aziendali. Lo ha confermato lo stesso Castano, dopo 11 anni di lavoro, aggiungendo che "il contratto era scaduto e come tutti i contratti si possono rinnovare oppure no, non ne faccio un problema". "Con Luigi Di Maio c'è stato un saluto corretto come deve essere", ha detto l'ex dirigente.