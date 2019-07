Genova, Boccia: "Su Gronda serve la ragione, no a ricerca consenso"

"E' venuto il momento di premiare la ragione e non la ricerca del consenso". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sul progetto della "Gronda" di Genova. "In questo momento delicato per la vita di Genova - ha spiegato Boccia - attivare infrastrutture, creare lavoro e sviluppo sarebbe un toccasana per la città, la regione e il Paese".