Gelmini: "Centrodestra va rinnovato, saremo uniti in piazza contro il governo"

"C'è bisogno di un centrodestra nuovo, rinnovato, con una Forza Italia che sia baricentro di questa coalizione". Lo ha detto Maristella Gelmini, presidente del gruppo FI alla Camera, aprendo la convention "Idee Italia" che si tiene a Milano. "Dopo diversi anni, il centrodestra va ripensato e ridisegnato e lo dobbiamo fare partendo dalle battaglie in Parlamento, ma anche dal ritrovarci il 19 ottobre in piazza per dire no al governo delle 4 sinistre", ha aggiunto.