Centrodestra, Berlusconi: Forza Italia aderisce a manifestazione il 19 a Roma

Anche Forza Italia aderisce alla manifestazione contro le politiche del governo convocata per il 19 ottobre in piazza San Giovanni a Roma. A comunicarlo è una nota nella quale Berlusconi sottolinea che "la politica economica del Governo, come emerge dalla nota economica del Def, desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese e porterà l'Italia nuovamente nella spirale della recessione".