Gasdotto Poseidon, ministro Lezzi: non è necessario portarlo avanti

Ancora un no da parte di un esponente del governo al gasdotto Poseidon che dovrebbe arrivare a Otranto. "Stiamo facendo un approfondimento in virtù anche di una proroga che è stata chiesta da Poseidon per l'inizio dei lavori che, di fatto, non sono ancora iniziati", ha spiegato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. "Stiamo verificando tutte le condizioni prima di dare una risposta definitiva. Questa è una posizione ormai nota da parte del M5s".