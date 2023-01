Gas e investimenti, Giorgia Meloni in Algeria lancia il Piano Mattei

La fornitura di gas

Lo scenario non può che interessare l'Algeria, che dopo la guerra in Ucraina è diventata il primo fornitore di gas naturale dell'Italia. Se Roma ha trovato un modo per rimpiazzare la Russia, Algeri ha preso la strada che cercava per ridurre la dipendenza dalla vendita del petrolio, per cui soffre crisi ricorrenti ogni volta che crolla il prezzo del greggio. Difficile dire per chi sia più strategica la cooperazione fra i due Stati, anche se schierati su due fronti diversi rispetto al conflitto ucraino. L'Algeria, storico partner di Mosca e suo terzo compratore di armi, all'Onu in aprile si è astenuta sulla mozione contro la Russia e ha votato 'no' a quella per sospenderla dal Consiglio dei diritti umani.