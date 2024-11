Manfredi: "Riformare autonomie locali e dare più potere ai sindaci"

Gaetano Manfredi ha parlato della necessità di una "riforma incisiva delle autonomie locali che dia poteri e risorse ai sindaci per consentire loro di dare risposte reali ai bisogni dei cittadini che crescono sempre di più". Così il sindaco di Napoli, che ha mandato un videomessggio in vista dell'assemblea annuale che dovrebbe portarlo a diventare il nuovo presidente dell'Anci. "Dobbiamo rilanciare la sfida partendo dai Comuni, dalle grandi città e dai piccoli Comuni delle aree interne e delle aree costiere per fare in modo che ci sia una nuova fase di crescita", ha aggiunto. Secondo Manfredi, solo "mettendo al centro città e Comuni l'Italia potrà davvero cambiare".