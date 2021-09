G20, Patuanelli: "Speculazione sul grano, siamo preoccupati"

ansa

"Come si può non essere preoccupati? Ritengo che ci siano anche degli elementi speculativi". Lo ha detto Stefano Patuanelli, ministro per le Politiche agricole, a margine dell'Open Forum del G20, rispondendo sull'impennata del prezzo del grano duro. "L'aumento del prezzo delle materie prime porta a un maggior costo della produzione - ha aggiunto -. L'andamento è globale, quindi non dipende da noi. Certamente se continua, qualcosa faremo".