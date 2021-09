G20, Patuanelli: "Approvata la carta della sostenibilità di Firenze"

ansa

E' stata approvata la Carta della sostenibilità dei sistemi alimentari di Firenze. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole alimentari Stefano Patuanelli alla conferenza conclusiva del G20 dell'Agricoltura. "Il pianeta non ci aspetta, dobbiamo essere in grado di mettere in campo politiche che invertano la rotta in modo definitivo senza guardare al consenso e alle ricadute immediate", ha aggiunto Patuanelli.