G20, Conte: "Persone, pianeta e prosperità pilastri della nostra presidenza"

LaPresse

"Persone, pianeta, prosperità sono i tre pilastri della presidenza italiana del G20, che ci guideranno fino al vertice finale del leader di ottobre". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in un video in cui apre la presidenza del G20. "Lavoreremo per una ripresa economica più equa e giusta, per combattere vecchie e nuove diseguaglianze", dice Conte. E tra i temi elenca: empowerment delle donne, transizione energetica e lotta ai cambiamenti climatici.