Referente di Futuro nazionale fa il manager su Onlyfans: scoppia la rivolta interna | Tra i ribelli anche un ex prete (tesserato)
Un gruppo di tesserati di Futuro Nazionale a Castelnovo Monti ha sospeso le attività dopo la nomina di Davide Beltrami. Tra i ribelli anche un ex sacerdote
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Rivolta in seno a Futuro nazionale, in particolare nella sezione di Castelnovo Monti, in provincia di Reggio Emilia. Un nutrito gruppo di tesserati ha voltato le spalle al partito di Roberto Vannacci e ha deciso di sospendere qualunque attività sul territorio dopo la nomina a referente locale di Davide Beltrami. Nessuna animosità personale, sia ben chiaro, ma una semplice quanto netta disapprovazione di quello che è il suo lavoro di tutti i giorni. Un'occupazione che, a sentire i "ribelli", potrebbe seriamente "ledere noi e l'immagine di Fn". Sul suo profilo Facebook, Beltrami ha risposto direttamente: "Nessun passo indietro! Chi non sa parlare di politica, può solo usare mezzucci. Da coordinatore eletto, io vado avanti a spron battuto".
Il lavoro discusso di Beltrami
Davide Beltrami non è benvoluto per un semplice motivo: per vivere e mettersi qualche soldo in tasca gestisce content creator sulla piattaforma OnlyFans. Come ha spiegato negli scorsi mesi lui stesso in una serie di video social, la sua principale occupazione è di curare i profili delle ragazze, prendere i loro appuntamenti. E qualche.volta - perché no? - partecipare attivamente come attore nella registrazione dei contenuti espliciti da mettere sul mercato.
L'ex prete tra i ribelli
Tra i rivoltosi compare anche Achille Melegari, ex sacerdote di Reggio Emilia (e regolarmente tesserato in Fn) che nel 2018 ha lasciato l'abito talare per sposarsi con Gerardina Bellassai, anche lei tra gli iscritti al partito vannacciano. Proprio l'ex prete è tra coloro che si sono schierati più nettamente contro la nomina di Beltrami: "Ci dissociamo da questa nomina. Continueremo a condividere le idee del generale Roberto Vannacci, ma l'incompatibilità con le figure istituzionali locali ci ha portati a sospendere la nostra attività sul territorio e a chiudere il comitato".
Il coordinatore provinciale: "Lavoro come tanti, pagava le tasse"
Come riporta Il Resto del Carlino, a prendere le difese del neo referente locale di Futuro nazionale ci ha pensato Marco Lusetti, coordinatore provinciale del partito: "Io ero a conoscenza delle attività di Davide Beltrami. Era un lavoro regolare, con partita Iva su cui pagava le tasse", ha spiegato. "Per me tutti i lavori hanno la stessa dignità se non violano la legge, quindi non vedevo nulla che potesse influire sulla nomina a referente comunale. Ho preso in considerazione altri elementi, come la sua esperienza politica di due mandati da consigliere comunale a Scandiano. E poi è con noi fin dai primi momenti, è stato presente a ogni banchetto sul territorio e ha portato a tantissimi tesserati". E sui rivoltosi, ha semplicemente sminuito: "Sono sei persone su mille tesserati che abbiamo nella provincia di Reggio. Io vorrei che rimanessero all'interno del nostro gruppo, perché sono una risorsa come tutti gli altri".