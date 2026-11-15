Referente di Futuro nazionale fa il manager su Onlyfans: scoppia la rivolta interna | Tra i ribelli anche un ex prete (tesserato)

Come riporta Il Resto del Carlino, a prendere le difese del neo referente locale di Futuro nazionale ci ha pensato Marco Lusetti, coordinatore provinciale del partito: "Io ero a conoscenza delle attività di Davide Beltrami. Era un lavoro regolare, con partita Iva su cui pagava le tasse", ha spiegato. "Per me tutti i lavori hanno la stessa dignità se non violano la legge, quindi non vedevo nulla che potesse influire sulla nomina a referente comunale. Ho preso in considerazione altri elementi, come la sua esperienza politica di due mandati da consigliere comunale a Scandiano. E poi è con noi fin dai primi momenti, è stato presente a ogni banchetto sul territorio e ha portato a tantissimi tesserati". E sui rivoltosi, ha semplicemente sminuito: "Sono sei persone su mille tesserati che abbiamo nella provincia di Reggio. Io vorrei che rimanessero all'interno del nostro gruppo, perché sono una risorsa come tutti gli altri".