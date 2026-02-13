Forza Italia: Casapound va sgomberata, su scioglimento decidano magistrati

Per la prima volta in Italia il Tribunale di Bari ha emesso condanne per riorganizzazione del partito Fascista. Dodici persone sono state giudicate responsabili dell’aggressione avvenuta il 21 settembre 2018 contro alcuni manifestanti di ritorno dal corteo "Bari non si lega". Cinque imputati sono stati condannati a un anno e sei mesi per i reati previsti dalla legge Scelba, mentre altri sette, riconosciuti anche colpevoli di lesioni, hanno ricevuto una pena di due anni e sei mesi. Cinque persone sono state invece assolte, mentre il procuratore Roberto Rossia aveva richiesto condanne più pesanti, comprese tra 20 mesi e due anni, con la privazione dei diritti politici.