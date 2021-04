Franceschini: "Se aprono gli stadi, le stesse regole valgano per i concerti"

"Sia nell'audizione di lunedì, sia nelle proposte inviate martedì al Cts, il ministro Franceschini ha chiesto che, nel caso in cui si dovessero autorizzare eventi sportivi con pubblico, le stesse regole dovrebbero riguardare i concerti e gli spettacoli negli stadi o in spazi analoghi". Lo scrive il ministero della Cultura in una nota, dopo le notizie sul via libera del governo alla presenza del 25% di tifosi all'Olimpico per Euro 2020.