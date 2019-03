Torino risponde a Verona: "Inclusione a tutte le famiglie, di tutti i tipi e di tutti i generi"

Insieme, dalla terrazza del Comune di Torino, la sindaca Chiara Appendino e l'assessore alle Politiche giovanili e per le Famiglie Marco Giusta hanno srotolato uno striscione di risposta al Congresso mondiale delle Famiglie in corso a Verona. Il manifesto appeso alla facciata principale recita: "Torino loves and welcomes all kinds of families". "E' un bel messaggio di inclusione, uno dei temi che caratterizza Torino e la storia di questa città", spiega la sindaca in un video-messaggio pubblicato sulle pagine social istituzionali. "Mentre l'Italia e il mondo guardano con preoccupazione a Verona, - aggiunge l'assessore Giusta - da Torino inclusione a tutte le famiglie di tutti i tipi e di tutti i generi con un messaggio in inglese perché superi i confini". "Torino ha fatto la sua scelta anche per i figli e le figlie delle famiglie arcobaleno, - conclude Giusta. - Ne siamo convinti e orgogliosi"