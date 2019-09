Teresa Bellanova è “approved” anche di persona: l’incontro con Enzo Miccio

Le aveva già fatto i complimenti virtuali per il discusso vestito blu elettrico indossato al giuramento: “Per me Teresa Bellanova è approved”. Ora, Enzo Miccio, conduttore del programma Ma come ti vesti?! su Real Time, ha deciso di incontrare Teresa Bellanova. Il risultato dell'inaspettato colloquio tra il Paladino del buon gusto (come ama definirsi Miccio) e il ministro dell’Agricoltura è negli scatti pubblicati sui social da entrambi.

"L'importante è scegliere l'abito che più ci fa stare bene. Grazie Enzo Miccio per la splendida chiacchierata", recita il post di Bellanova su Instagram.

“‘La forza e il coraggio di andare avanti me l’hanno date tutte le mie amiche che oggi non ci sono più’. Questa affermazione mi ha conquistato e oggi ho avuto il piacere e l’onore di incontrare una donna trasparente e sincera ma anche sorridente e sicura di sé, ma tutto mi era già chiaro da quel famoso giorno con l’abito blu… elettrico! Buon lavoro Ministro”, è invece il post dell’esperto di stile.