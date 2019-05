Sondaggio Tecnè: alle europee Lega primo partito, distaccati M5s e Pd

Secondo l'ultimo sondaggio Tecnè per Tgcom24, se si votasse oggi per le elezioni europee il primo partito sarebbe la Lega, anche se in flessione, con una forbice tra il 29 e il 33% di consensi; staccati il M5s (tra il 20,5% e il 24,5%)e il Pd (tra il 19,5% e il 23,5%). Forza Italia quarto partito tra l'8,5% e il 12,5%, mentre tutte le altre formazioni (a parte FdI che potrebbe arrivare al 6,5%) restano sotto il 5% dei voti. Ci sarà comunque un forte astensionismo (il 27% degli italiani dichiara che non andrà a votare), e molti sono ancora gli indecisi.