Almeno 4mila persone, secondo gli organizzatori, sono arrivate da tutta Italia in piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione contro i vitalizi organizzata dal Movimento 5 stelle. Tra i dimostranti spuntano diversi cartelli che contestano l'alleanza con il Pd. Tra i vari slogan spicca la scritta "Insieme siamo una forza, no alle alleanze". Tanti inoltre i cartelli "anti-casta".