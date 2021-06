20 giugno 2021 13:28

Primarie Pd, si vota a Roma e a Bologna

A Roma e Bologna primarie per scegliere i candidati sindaci del centrosinistra. Nella Capitale sono sette gli sfidanti (Imma Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio, Roberto Gualtieri, Tobia Zevi) e si vota sia nei 190 gazebo allestiti in città sia online per coloro che si sono pre-registrati. A Bologna si sfidano Matteo Lepore e Isabella Conti, code ai 43 seggi allestiti in città. Il segretario del Pd, Enrico Letta, augura "buon voto" e parla di una "bella giornata di democrazia".