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le esequie a pontida

Umberto Bossi, il popolo della Lega saluta il Senatur: "Padania libera"

In attesa dell'inizio della cerimonia funebre, sul sagrato della chiesa risuonano gli slogan della tradizione leghista

22 Mar 2026 - 11:19
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"Padania libera", "Libertà", "Roma ladrona, il Nord non perdona". Sul sagrato dell'abbazia di San Giacomo a Pontida (Bergamo) risuonano i cori della tradizione leghista, per dare l'ultimo saluto al fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Uno striscione della sezione locale appeso sui muri dell'abbazia, saluta così Bossi: "Grazie Capo, la tua storia sarà sempre con noi". In piazza tanti militanti, con la bandiera del Sole delle Alpi o della Lega Lombarda, in coda per provare a entrare. E tanti volti storici del Carroccio: gli ex ministri Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli, l'ex europarlamentare Mario Borghezio. Oltre le transenne, le poche autorità con posti riservati, a partire dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, già presente.

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