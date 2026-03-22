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In attesa dell'inizio della cerimonia funebre, sul sagrato della chiesa risuonano gli slogan della tradizione leghista
"Padania libera", "Libertà", "Roma ladrona, il Nord non perdona". Sul sagrato dell'abbazia di San Giacomo a Pontida (Bergamo) risuonano i cori della tradizione leghista, per dare l'ultimo saluto al fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Uno striscione della sezione locale appeso sui muri dell'abbazia, saluta così Bossi: "Grazie Capo, la tua storia sarà sempre con noi". In piazza tanti militanti, con la bandiera del Sole delle Alpi o della Lega Lombarda, in coda per provare a entrare. E tanti volti storici del Carroccio: gli ex ministri Giancarlo Pagliarini, Roberto Castelli, l'ex europarlamentare Mario Borghezio. Oltre le transenne, le poche autorità con posti riservati, a partire dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, già presente.