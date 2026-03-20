Il cordoglio per il fondatore

Morte Bossi, Lega con le bandiere a mezz'asta: annullati tutti gli appuntamenti

Tanti i saluti affidati ai social, le emoji con il cuore spezzato e le fotografie: "Ciao Umberto"

di Alessandro Tallarida
20 Mar 2026 - 12:31
01:37 
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La Lega si ferma. Annullati tutti gli appuntamenti. La scomparsa di Umberto Bossi stravolge l'agenda delle ultime ore prima del referendum. E' Luca Zaia, presidente del consiglio regionale veneto e fedelissimo del Senatur, ad aprire la pagina dei ricordi: "Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica - scrive in una nota - la storia repubblicana sarebbe stata molto differente. Non è il Nord che deve dire grazie a  Bossi ma tutto il Paese". Sui social il ricordo più intimo: una foto, un cuore spezzato e semplice saluto: "Ciao Umberto".

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