Morte Bossi, Lega con le bandiere a mezz'asta: annullati tutti gli appuntamenti

La Lega si ferma. Annullati tutti gli appuntamenti. La scomparsa di Umberto Bossi stravolge l'agenda delle ultime ore prima del referendum. E' Luca Zaia, presidente del consiglio regionale veneto e fedelissimo del Senatur, ad aprire la pagina dei ricordi: "Senza il suo contributo di visione, realismo e capacità politica - scrive in una nota - la storia repubblicana sarebbe stata molto differente. Non è il Nord che deve dire grazie a Bossi ma tutto il Paese". Sui social il ricordo più intimo: una foto, un cuore spezzato e semplice saluto: "Ciao Umberto".