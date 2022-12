12 dicembre 2022 19:14

Pd, Elly Schlein prende la tessera del partito allo storico circolo della Bolognina

Elly Schlein torna dentro la casa del Partito democratico. Come annunciato, si è recata al circolo storico della Bolognina, in piazza dell'Unità a Bologna. Qui la parlamentare, che ha deciso di candidarsi alla segreteria nazionale del partito, ha rinnovato la tessera del Pd davanti ai flash dei fotografi e alle telecamere. Le foto di rito con il segretario del circolo Mario Oliva. "Non siamo qui per sostituirci, vengo con umiltà e in punta di piedi - ha detto Schlein - per provare a portare un contributo".