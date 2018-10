clicca per guardare tutte le foto della gallery

A pochi giorni dall'infarto, Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da mercoledì 31 ottobre, pubblica le prime foto di Nichi Vendola di nuovo in piedi mentre va a prendere il figlio Tobia all'asilo. L'ex governatore della Puglia dovrà stare ancora qualche giorno in convalescenza, ma pare proprio che il suo bambino gli abbia fatto tornare il sorriso.