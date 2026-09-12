1 di 5
© Dal Web
© Dal Web
© Dal Web

© Dal Web

© Dal Web

IN UN'INTERVISTA AL "fOGLIO"

Meloni abbina un film a ogni leader: "Vannacci mi ricorda il Mago di Oz, proietta un'immagine gigantesca"

"A Conte e Schlein consiglio 'Una poltrona per due', non serve spiegare il perché", ha detto la premier

12 Set 2026 - 11:17
5 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

Il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, ha proposto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di scegliere un libro, un film o una serie tv per ciascuno dei leader degli altri partiti, un esercizio che la stessa premier era solita fare, un tempo, alla manifestazione di Atreju. "A Conte e Schlein consiglio Una poltrona per due, e non credo che serva spiegare il perché - ha risposto Meloni -. A Renzi Ritorno al futuro, per la nostalgia degli anni che furono. A Calenda L'ultimo dei Mohicani, per la tenacia con cui si oppone agli estremismi della sinistra".

Google Preferred Site

E ancora: "A Vannacci consiglierei Il Mago di Oz, perché l'uomo che proietta la sua immagine gigantesca, alla fine del film, è un po' quello che mi capita di pensare quando vedo quei video fatti con la IA di lui muscoloso condottiero e poi lo ritrovo a fare le gare di nuoto con Renzi. A Tajani e Salvini consiglio Stranger Things, serie meravigliosa, perché guardare quella comitiva all'apparenza improbabile che combatteva una battaglia più grande di lei mi ha fatto spesso sorridere, pensando a questi anni".

Ti potrebbe interessare

videovideo
giorgia meloni
roberto vannacci
mago di oz

Sullo stesso tema