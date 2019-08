Matteo Salvini contestato in Versilia da un gruppo di manifestanti

Fischi e contestazioni per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in Versilia per alcune tappe del suo tour balneare. Ospite della Versiliana, a Marina di Pietrasanta, e di una festa della Lega a Marina di Massa, il vicepremier è stato accolto da un centinaio di manifestanti con fischi, cori e canti. Al "Salvini Scappa Tour", la manifestazione di protesta contro il tour balneare del ministro, aderiscono molte sigle appartenenti all'area di centrosinistra e non solo.