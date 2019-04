Lucca, la "famiglia arcobaleno" Salvini-Fontana nel murales di Random Guy

Ha ritratto Matteo Salvini e il ministro della Famiglia Lorenzo Fontana come fossero una "famiglia arcobaleno", con un bambino di colore in braccio. Proprio in occasione del weekend dedicato al Congresso della famiglia di Verona, lo street artist lucchese Random Guy ha realizzato il murales nella sua città, Lucc, in via Fillungo. Lo ha intitolato "Famiglia arcobaleno", commentando così l'opera, postata sul suo profilo Instagram: "Un pensiero sul Congresso mondiale della famiglia? I nostri ministri avranno cambiato idea?"