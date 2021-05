05 maggio 2021 15:49

Lazio, Zingaretti snocciola i buoni dati della campagna vaccinale over 80 (e poi fa le corna)

Simpatico siparietto del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la presentazione degli effetti della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80. Durante la conferenza ha mostrato le corna, in segno scaramantico, a un suo collaboratore. Un gesto che però sembra di buon augurio visti anche i numeri presentati. Accompagnato dall'Assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e dal Direttore del Dipartimento di Epidemiologia del Lazio, Marina Davoli, Zingaretti annuncia che il Lazio è la prima Regione a studiare gli effetti dei vaccini sulla popolazione e, negli Over 80, il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l'incidenza di ricovero per Covid-19. La vaccinazione ha consentito di evitare 267 ricoveri per Covid-19, pari ad un totale di 3.840 giornate di degenza ospedaliera, in un periodo di osservazione mediano di soli 21 giorni.