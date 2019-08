La crisi di governo raccontata dai social: i migliori meme del web

La crisi di governo vista con gli occhi dei social è tutta da ridere e non risparmia nessuno. Da Conte a Salvini, fino a Mattarella: sul web ognuno ha il suo meme. C'è spazio anche per i corazzieri o per politici fuori dai giochi, come Pippo Civati. Su Facebook e Twitter impazza l'ironia su gruppi come "Fotografie segnanti", "Socialisti gaudenti" o "Le frasi di Osho": niente sfugge allo sguardo attento e sarcastico del web.