In Abruzzo un mare di mani contro il ministro Salvini

Mani che affondano nell’asfalto per richiamare la tragedia dei migranti. È l’installazione trovata questa mattina nella piazza di Atri, in Abruzzo, dove è atteso nel pomeriggio Matteo Salvini. In un post su Facebook, l'associazione "Sentinelli di Milano" ha mostrato la foto della "protesta", riportando, tra i commenti, anche le parole scritte su un cartello che chiariscono come l'installazione sia contro le politiche anti-immigrazione del Ministro dell'Interno: "Ministro sentiti libero di esprimere qui con i tuoi elettori idee disumane di società. Qui tra queste mani che affondano, silenti come coloro che, in mare, hanno la testa nell'acqua".