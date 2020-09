Il ministro De Micheli lancia la ciclabile sullo Stretto di Messina e partono gli sfottò social

Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli annuncia su Twitter l'istituzione di una commissione per valutare il miglior strumento per collegare la Calabria alla Sicilia e il social si scatena negli sfottò. Il motivo? Il fatto che secondo la De Micheli dovrà esserci anche una pista ciclabile. Tra chi accusava l'opera in quanto tale come spreco di denaro o insostenibile da un punto di vista ambientale, c'è chi ha preso la palla al balzo per suggerire i modi più svariati per l'attraversamento dello Stretto: dalla catapulta al ponte tibetano passando per le biciclette su gommoni...