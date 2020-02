"Un piano per il Sud è un progetto per l'Italia". E' la frase su una delle primissime slide realizzate per la presentazione del Piano per il Sud, avvenuta a Gioia Tauro. Diversi utenti sui social si sono subito accorti, però, che l'immagine scelta non raffigura una località di mare del Mezzogiorno, bensì il Castello di Duino-Aurisina, in provincia di Trieste.