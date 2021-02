Giancarlo Magalli e Mario Draghi furono compagni di classe al liceo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Insospettabili compagni di classe. Lo sono stati Mario Draghi e Giancarlo Magalli nel severissimo, ed arcinoto nella Capitale, Istituto Massimiliano Massimo, rigoroso liceo dei Gesuiti, la cui sede era stata trasferita nel 1960 all'Eur. "A scuola - ha ricordato tempo fa Magalli - Mario era un compagno intelligente, simpatico e molto corretto", uno di quelli "che non fanno la spia ai prof", per intendersi. "Era una persona estremamente piacevole. Aveva i capelli pettinati così, con la riga come adesso, e quel sorriso trasversale che era un po' il suo biglietto da visita".

LEGGI ANCHE Totoministri: ecco i nomi annotati sul taccuino di Mario Draghi

LEGGI ANCHE La giornata politica ora per ora