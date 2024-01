29 gennaio 2024 23:53

Fotogallery - In Italia i primi bambini palestinesi feriti

"Vittime innocenti di questa guerra. Vogliamo fare di tutto per alleviare le loro sofferenze ed arrivare alla pace, sperando in un cessate il fuoco per portare aiuti. La guerra provoca questi disastri". Lo ha detto Antonio Tajani, dopo aver accolto il primo gruppo di bambini palestinesi arrivati a Roma.