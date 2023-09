08 settembre 2023 14:19

Fotogallery - G20, Giorgia Meloni accolta a Delhi dal ministro dell'Agricoltura

"Ho avuto il grande piacere di accogliere il primo ministro italiano, Giorgia Meloni all'aeroporto di Nuova Delhi. È arrivata per partecipare all'attesissimo vertice dei leader del G20 ospitato nella capitale dell'India". Lo scrive su X (ex Twitter) la ministra dell'Agricoltura indiana Shobha Karandlaje, mostrando le immagini dell'arrivo in India del presidente del Consiglio, accolta da un breve spettacolo di danza. Ad attendere Meloni anche l'ambasciatore d'Italia in India Vincenzo De Luca. Meloni avrà un bilaterale con il primo ministro indiano Narendra Modi