Emergenza rifiuti, Di Maio incontra Aurora, la ragazza paladina dei malati di cancro nella Terra dei Fuochi

Nel dibattito sulla realizzazione di termovalorzzatori in Campania per risolvere l'emergenza rifiuti e roghi, si aggiunge un nuovo tassello: durante la visita alla Prefettura di Caserta, il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato - assieme al premier Giuseppe Conte, al vicepremier Matteo Salvini e agli altri ministri - Aurora, bambina malata di cancro e in qualche modo simbolo della "Terra Fuochi". Al termine di questo momento, il ministro ha poi pubblicato sulla propria pagina Facebook un post e una foto: "Aurora è la prima di milioni di ragioni per non arretrare di un millimetro su ciò che stiamo facendo per la Terra dei fuochi. Ha fondato un'associazione per aiutare gli altri bambini malati come lei che si chiama "Terra dei cuori". A me piacerebbe che una volta spenti quei maledetti roghi, questa terra venga chiamata proprio cosiì. Le ho promesso che ci impegneremo con tutte le nostre forze. Questa è la sfida piu difficile che abbiamo. Ma la nostra squadra vuole bene a questa terra. Forza #TerraMia!".