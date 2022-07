21 luglio 2022 12:18

Dimissioni di Draghi, la street art non resta a guardare: TvBoy pone l'ex premier sul Trono di Spade

Anche stavolta lo street artist TvBoy è arrivato puntuale sull'attualità. Così il presidente del Consiglio dimissionario Mario Draghi è comparso, nel cuore della notte romana, su un murales, seduto sul Trono di Spade. Posa di resa, per lui, affatto guerriera; simile a quelle immortalate dai fotografi nella lunga giornata al Senato. La nota in più è la mascherina chirurgica a coprire la bocca. Che sia questo il manifesto della nona stagione della popolare serie televisiva statunitense? Nell'attesa di svelare il mistero, l'artista a questa sua nuova opera, intanto, ha dato un titolo... apocalittico: "The end of an era" ("La fine di un'era", ndr), seguito dagli hashtag #italy #draghi #exit