Draghi alla Camera: "Anche i banchieri hanno un cuore" | Poi l'annuncio delle dimissioni e il lungo applauso dell'Aula

Accolto da un applauso e da una standig ovation alla Camera, l'intervento del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato brevissimo: "Grazie per questo applauso, certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato.

Grazie anche per il lavoro svolto. Alla luce del voto espresso mercoledì sera dal Senato chiedo di sospendere la seduta per recarmi dal presidente della Repubblica per comunicare le mie determinazioni ". L'assemblea lo ha quindi salutato con un nuovo applauso. Il presidente dell'Aula, Roberto Fico , ha così sospeso la seduta fino a mezzogiorno per dare tempo a Draghi di salire al Colle .