Crisi di governo, ecco i "responsabili" che potrebbero salvare Conte

Sarebbero dodici i senatori "responsabili" che potrebbero dare il loro appoggio al governo Conte dopo la fuoriuscita dei due ministri Italia viva dall'esecutivo. Transfughi del M5s come Paola Nugnes, Michele Giarrusso e Gregorio De Falco, ma anche ex Forza Italia come Sandra Lonardo, la moglie di Clemente Mastella, ora al Gruppo Misto. Proprio la senatrice di Benevento sarebbe la capofila di questo gruppo destinato a soccorrere l'esecutivo. Tra i possibili nomi anche un ex Pd come Tommaso Cerno, passato nel gruppo Misto dallo scorso febbraio. Ecco la lista dei nomi che potrebbero garantire la sopravvivenza dell'esecutivo.