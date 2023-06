18 giugno 2023 18:15

Centenario Aeronautica Militare, Mattarella presente alle celebrazioni a Pratica di Mare

Grandi e piccini con il naso all'insù per ammirare lo spettacolo delle frecce tricolori. All'aeroporto Mario De Bernardi di Pratica di Mare in provincia di Roma, è in corso la manifestazione aerea per celebrare il centenario dell'Aeronautica militare. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all'aeroporto insieme al ministro della Difesa Guido Crosetto per assistere alla manifestazione. Dopo le esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia dell'aviazione militare, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104, un finale mozzafiato, il tradizionale spettacolo acrobatico delle Frecce. Alla manifestazione partecipa come pilota anche Dan Friedkin, presidente della AS Roma. Grande appassionato di aerei, vola oggi con l’Horsemen Flight Team, l'unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio nell'Aeronautica Militare fino al 1960.