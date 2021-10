25 ottobre 2021 13:52

Bruxelles, la Casellati incontra Ursula von der Leyen

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, è volata a Bruxelles dove ha incontrato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Durante il vertice si è parlato di riforme, parità di genere, transizione ecologica ed è stato evidenziato, da ambo le parti, il ruolo cruciale che ha "il Parlamento italiano per garantire il successo di Next Generation EU". "Come presidente del Senato e nel mio ruolo di garanzia ho ribadito il nostro concetto di attuare le riforme con una sorta di tabella di marcia stringente", ha spiegato la Casellati. "E' stato piacevole incontrare la presidente Casellati. Il piano di rilancio italiano aiuterà a dare il via alla transizione verde, a lanciare le riforme necessarie per una solida ripresa e a promuovere l'uguaglianza di genere", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue.