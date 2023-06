12 giugno 2023 11:18

Berlusconi: la notizia della sua morte apre siti di tutto il mondo

Dall'Europa alla Russia passando per gli Stati Uniti e l'Oriente. La notizia della morte di Silvio Berlusconi apre i siti di informazione di tutto il mondo. Alcuni, come il francese Le Figaro, la britannica Bbc, l'americana Abc, il nipponico, Yomiuri Shinbun e Al Arabyia battono la notizia di cronaca mentre altri come lo spagnolo 'El Pais' o il tedesco 'Der Spiegel' mettono in luce come Berlusconi abbia "segnato" l'Italia del XXI secolo sia dal punto di vista politico che da quello imprenditoriale e sportivo. Grande risalto alla notizia su tutte le agenzie russe, dalla Tass a Ria Novosti e anche su quelle ucraine come Unian.