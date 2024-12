Tommaso Foti giura da ministro: assume le deleghe di Raffaele Fitto

E' il giorno del giuramento del capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti, da ministro degli Affari europei. Foti, che è salito al Quirinale per la cerimonia, assume, in questo modo, tutte le deleghe che erano di Raffaele Fitto, l'ex ministro volato a Bruxelles per svolgere il nuovo incarico da vicepresidente della Commissione Ue e commissario europeo per la Politica regionale e di coesione, lo Sviluppo regionale, le città e le riforme.